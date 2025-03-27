Nazilli İlçe Başkanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu için dayanışma etkinliği

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bir dayanışma etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar ve yetişkinler tarafından yapılan resimler ve yazılan mektuplar avukatlar aracılığıyla Silivri Cezaevi’ne gönderilecek.

Nazilli İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermek üzere vatandaşın mektup ve resimler yapabileceği bir etkinlik düzenledi. İlçede düzenlenen etkinlikte, çocuklar hayallerini ve umutlarını resimlerle ifade ederken, yetişkinler de mektuplar yazarak İmamoğlu’na destek mesajlarını iletti.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Avukat Sema Aslıhan Ökmen, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, Nazilli İlçe Başkanlığı olarak, çocuklarımızın hayallerini ve umutlarını resmediyoruz, mektuplar yazıyoruz. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, bayramı ailesinin yanında geçiremeyecek. Ancak tüm Türkiye'deki aileler onunla birlikte olacak. Silivri Cezaevi’ne gönderilmek üzere çocuklarımızın yaptığı resimleri ve yazdıkları mektupları bir araya getiriyoruz. Seçim sürecinde çocuklarımızın yazdığı şiirler, yaptığı resimler, dayanışma sandıklarımızda çok anlamlı mesajlar taşıyordu. Bugün burada, yetişkinlerin yazdığı mektuplarla birlikte onları da Ekrem Başkanımıza ulaştıracağız."