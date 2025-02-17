Nazilli’de Ayakkabıcılar Sokağı yenileniyor

Özellikle yağışlı havalarda su birikintileri nedeniyle kullanılamaz hale gelen sokağın çatı kısmının baştan sona yenileceğini kaydeden Başkan Tetik, bölgedeki esnaflarla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi ve destek istedi.

Yıllardır sokak üst örtüsünün yenilenmesi için talepte bulunduklarını ancak herhangi bir adım atılmadığını belirten esnaflar, sonunda çözüm bulunacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çalışmaların hızla tamamlanacağını vurgulayan Başkan Tetik, "Vatandaşlarımızın daha konforlu bir alışveriş yapabilmesi ve yağışlar sonrası esnaflarımızın mağdur olmaması için bu sorunu çözüyoruz. Şehrin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek hızlıca harekete geçeceğiz" dedi.