İlçedeki kadınların boş vakitlerini değerlendirmeleri ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla belediye bünyesinde açılan el sanatları kursiyerleri yeni bir sergi ile bir kez daha görücüye çıktı.

Hurda malzemeler kullanılarak geçmişin kaybolan izlerini yeniden hayata tutunduran kursiyer kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

Haftalarca emek vererek hazırladıkları heykelden bibloya, resimden koltuk ve masalara kadar yüzlerce eser büyük beğeni ile izlendi. Kursiyer kadınlar, sergiyi gezen Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik başta olmak üzere tüm davetlilere eserlerin yeniden doğuş hikayelerini anlattı.



Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür ve Sergi Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen ve 6 Aralık 2025 tarihine kadar açık kalacak olan sergideki eserlerin Aydın başta olmak üzere İzmir gibi büyük kentlerde de mutlaka sergilenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Tetik, "Kadınlarımızın becerilerini bir kez daha görmekten dolayı çok mutluyum. Burada eşimin de olması beni daha da mutlu etti. Arkadaşlarla beraber çok güzel bir sergi ortaya koydular. Gerçekten güzel işler başardılar. Herkesin gelip bu sergiyi gezmesini tavsiye ederim. Filiz hocamızın öncülüğünde bu sanatı daha da üstlere çıkaracağımızı ümit ediyorum. Tüm Nazilli halkını da sergiye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Kursiyerler de yaptıkları konuşmalarda mutluluklarını dile getirerek kursların kendileri açısından faydalarını anlattılar. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in eşi Ayşin Tetik de konuşmasında yaptığı eserlerden söz ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.