Nazilli’de kadınlar baharı yürüyüşle karşıladı

Kaynak: İHA
Nazilli’de kadınlar baharı yürüyüşle karşıladı

Nazilli Belediyesi sabah sporu grubunda yer alan kadınlar, doğayla iç içe gerçekleştirdikleri etkinlikle baharın gelişini kutladı.

Hafta boyunca üç gün düzenli olarak Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda bir araya gelen grup, bu özel günü Gıdı Gıdı Yolu’ndan başlayarak belediye tesislerine kadar yürüyerek kutladı.

Açık havada düzenlenen bu yürüyüşün ardından grup, tesislerde bulunan spor aletleriyle egzersizlerine devam etti. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için sporun önemine vurgu yapan katılımcılar, düzenli egzersiz yapmanın hayatlarına kattığı faydaları paylaştı. Spor grubu üyeleri, Nazilli Belediyesi'nin sağladığı imkanlardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sabah sporlarına katılmak isteyen kadınların Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 09.00’da Nazilli Kapalı Spor Salonu'na gelerek Spor Eğitmeni Utku Duru’dan bilgi alabilecekleri belirtildi.

aw414402-06.jpg

aw414402-05.jpg

aw414402-04.jpg

aw414402-03.jpg

aw414402-01.jpg

aw414402-02.jpg

Son Haberler
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu! Şüpheliler yakalandı
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu! Şüpheliler yakalandı
Burdur’da bir koyun tek seferde 4 erkek kuzu doğurdu
Burdur’da bir koyun tek seferde 4 erkek kuzu doğurdu
Drift atan sürücülere ceza yağdı!
Drift atan sürücülere ceza yağdı!
Sivasspor 4 gün izine ayrıldı
Sivasspor 4 gün izine ayrıldı
Nazilli’de kadınlar baharı yürüyüşle karşıladı
Nazilli’de kadınlar baharı yürüyüşle karşıladı