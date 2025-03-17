Nazilli’de kadınlar baharı yürüyüşle karşıladı

Hafta boyunca üç gün düzenli olarak Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda bir araya gelen grup, bu özel günü Gıdı Gıdı Yolu’ndan başlayarak belediye tesislerine kadar yürüyerek kutladı.

Açık havada düzenlenen bu yürüyüşün ardından grup, tesislerde bulunan spor aletleriyle egzersizlerine devam etti. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için sporun önemine vurgu yapan katılımcılar, düzenli egzersiz yapmanın hayatlarına kattığı faydaları paylaştı. Spor grubu üyeleri, Nazilli Belediyesi'nin sağladığı imkanlardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sabah sporlarına katılmak isteyen kadınların Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 09.00’da Nazilli Kapalı Spor Salonu'na gelerek Spor Eğitmeni Utku Duru’dan bilgi alabilecekleri belirtildi.