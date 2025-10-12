Nazilli Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kestane üretiminin yoğun olduğu mahallelerin muhtarları ve oda yönetim kurulu üyeleri katıldı. Görüşmeler sonucunda alınan karar doğrultusunda kestane çırpma yevmiyesi 3 bin 500 TL, toplama işçisi yevmiyesi bin 500 TL, sırtında kestane taşıyan işçi yevmiyesi ise 3 bin TL olarak belirlendi. Açıklamada, çırpma ücretinin büyük ağaçlarda pazarlığa tabi olduğu ve nakliye bedelinin yevmiyelere dahil olmadığı da vurgulandı. Çalışma saatleri ise sabah 08.00 ile akşam 17.00 arası olarak duyuruldu.