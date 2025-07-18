Nazilli’de Patili Köy projesi tanıtıldı

Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile hayvan severler katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda projeye ilişkin detayları katılımcılarla paylaşan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bölgenin en kapsamlı barınağı olarak inşa edilecek Nazilli Pati Köy'ün bir an evvel hayata geçirilmesi için tüm ön hazırlık sürecinin tamamlandığını duyurdu.

İçerisinde erkek ve dişi doğal yaşam alanı, tek tırnaklı hayvan padoğu, mama üretim tesisi ve depo, eczane, ameliyathane, idari bina, veteriner hekim binası, karantina padoğu, ilk gelen muayene alanı, kafeterya, otopark ile kedi ve köpek padoklarının bulunduğu proje, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Projenin tanıtımının ardından soruları yanıtlayan Başkan Tetik, sosyal sorumluluk ve gönüllülük esasına dayanan bir anlayışla, halkın her kesiminden gönüllü sistemleri oluşturarak projenin işleyişinin sağlanacağını dile getirdi. Mama üretim tesisi ve elektrik panelleri ile kendi kendine yetebilen bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Tetik, projenin hayata geçirilmesi için de tüm hayvan severlerden destek istedi.

Nazilli Belediyesi olarak proje maliyetlerinin karşılanması için ciddi bir tasarruf sürecine girdiklerini söyleyen Başkan Tetik, sürecin en hızlı şekilde tamamlanması için çalıştıklarını kaydetti.