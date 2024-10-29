Nazilli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Nazilli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet ve kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken,1 kişi de ağır yaralandı.

Sümer Mahallesi 5 Eylül Caddesi ile 445 Sokak kesişiminde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvanları taşıyan E.K. idaresindeki kamyonet ile üzerinde Yasin Ayeş ve V.T.'nin bulunduğu motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Yasin Ayeş ve V.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Merkezi geldi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Ayeş ve V.T.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan Ayeş, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan V.T. de Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ayeş'in acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Öte yandan kamyonet sürücüsü E.K. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili araştırma çalışmaları sürüyor.

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