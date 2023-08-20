Nazillispor 4 yıldır oynamayan futbolcuyu transfer etti

Nazilli Belediyespor'un yeni transferini paylaştığı gönderi sosyal medyada gündem oldu.

Nazillispor 4 yıldır oynamayan futbolcuyu transfer etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yönetimi Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay'a devrolan Nazilli Belediyespor, transferin de startını verdi.

Siyah-Beyazlılar, uzun yıllar sahalardan uzak kalan 10 numara Barış Örücü'yü futbola döndürdü.

Nazilli Belediyespor transferi facebook hesabından duyururken, "İlk bomba transferimiz Nazillisporumuz 4 yıldır futbol oynamayan orta saha oyuncusu Barış Örücü ile sözleşme imzaladı" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yönetimi aylar süren tartışmalar ve bekleyişin ardından Denizlispor'un eski başkanlarından Süleyman Urkay'a devrolan Nazilli Belediyespor, transferin de startını verdi. Ligin başlamasına 10 günden az süre kala kadrosu büyük oranda dağılmış olan Nazilli, iç transferde santrfor Ahmet Gökbayrak'la yeniden anlaştı.

Dış transfer arayışlarını da sürdüren siyah-beyazlılar, uzun yıllar sahalardan uzak kalan 10 numara Barış Örücü'yü futbola döndürdü.

Futbola Almanya'da başlayan 31 yaşındaki Barış Örücü, Bursaspor, Denizlispor, Konyaspor, Alanyaspor, İstanbulspor ve Sakaryaspor formaları giydikten sonra 2 yıldır bir kulüpte oynamadı.

Tesislerdeki antrenmana katılan Barış takımdan ayrı çalıştı. Nazilli ekibi, altyapısında yetişip Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Davutlarspor’da geçen sezon 13 gol atarak dikkat çeken 24 yaşındaki sanrtrfor Berkant Kavzar’ı da yuvaya döndürdü.

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