Nazillispor alarm verdi: Büyük hüsrana uğradı

Kaynak: DHA
Nazillispor alarm verdi: Büyük hüsrana uğradı

2. Lig’de düşme potasında yer alan Nazillispor kendi evinde alarm veriyor. Son olarak Menemen FK’ya 5-3 mağlup olan Nazillispor, iç sahada oynadığı maçlarda kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekiyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'ne 5-3 kaybeden siyah-beyazlılar 12 puanla düşme hattında kaldı.

Adeta kalesi düşen Nazillispor özellikle son 3 maçta yediği 14 golle savunmada büyük alarm verdi. Bu süreçte deplasmanda Vanspor'a 3-1 kaybeden Nazilli, evinde ise Elazığspor'a 6-1'lik skorla boyun eğdi. Menemen deplasmanında da kalesinde 5 gol birden gören Nazillispor, kümede kalma yolunda camiasını büyük endişeye soktu.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle birçok as oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Nazillispor, hafta içinde transfer yasağını açarak kadrosunu takviye etmeye başlamıştı.

Son Haberler
İstanbul'da su borusu patladı, cadde göle döndü
İstanbul'da su borusu patladı, cadde göle döndü
Bordum FK ve Göztepe kritik maça çıkacak: Yıldız oyuncular kadroda yok
Bordum FK ve Göztepe kritik maça çıkacak: Yıldız oyuncular kadroda yok
Manisa FK ateşle oynuyor: Büyük avantajı kaybetti
Manisa FK ateşle oynuyor: Büyük avantajı kaybetti
Türkiye’de doğan ilk fil İzmir! Bal kabaklı pasta kesip doğum gününü kutladılar
Türkiye’de doğan ilk fil İzmir! Bal kabaklı pasta kesip doğum gününü kutladılar
Nazillispor alarm verdi: Büyük hüsrana uğradı
Nazillispor alarm verdi: Büyük hüsrana uğradı