Nazım Hikmet İzmir'de anıldı

Nazım Hikmet için düzenlenen ‘Ne Güzel Şey Anmak Seni 121. Yaşında’ adlı anma etkinliği Menderes Belediyesi Merkez Amfi Tiyatro Toplantı Salonu’nda yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte büyük şairin şiirleri okundu, türkü dinletisi düzenlendi.

Gecenin açılışında konuşan Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, şunları söyledi:

“Dünya edebiyatında çığır açan ve unutulmaz bir yere sahip olan büyük şairimiz Nazım Hikmet’i anmak üzere böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. 1963 yılının Haziran ayında sürgünde yitirdiğimiz büyük ozan cezaevindeyken bile yurttaşlarını aydınlatmaya, örgütlemeye çalışan yurtsever bir devrimciydi. Onun yarattığı eserler yeni zihinlerin filizlenmesine de sebep olmuştur. Aradan geçen onca yıla rağmen halen daha öğretmeye devam ediyor. Keskin ve net çizgileri ile farklı bir yol tutan ve bunu yalın hali ile aktarmayı amaçlayan sanatçının eserlerini yüreğiyle okuyanlar geleceğe hep umutla bakmıştır. Aslında umudun adıdır Nazım Hikmet Ran. Ve biz onun yarattığı umudun yolundan ilerlemeye devam ediyoruz. İnsana ve insanlığa duyduğu büyük sevgiyle, fikirleriyle bu topraklarda her zaman var olmaya ve sevdasını haykırmaya devam edecek Nazım Hikmet’i saygı, sevgi ve özlemle bir kez daha anıyorum.”