Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı

Nazım Hikmet’in Prag’da 1956 yılında çekilen ve Prag Ulusal Tiyatrosu arşivlerinde bulunan fotoğrafları ve Nazım’ın Prag günlerine dair belge ve görseller belgesel haline getirildi.

KAYNAK: ANKA
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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 1

Nazım Hikmet’in Çekya’nın başkenti Prag’da 1956 yılında çekilen ve Prag Ulusal Tiyatrosu arşivlerinde bulunan fotoğrafları ve Nazım’ın Prag günlerine dair belge ve görseller belgesel haline getirildi.

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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 2

Dünya Şairi Nazım Hikmet’in 1956-1958 yılları arasında Çekya’nın başkenti Prag’da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı "Nazım ve Prag" belgeselinde Nazım’ın Slavia Cafe olarak bilinen bir mekanda dostlarıyla buluşması da yer alıyor.

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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 3

Belgesel, Prag Büyükelciliği’nin katkılarıyla çekildi.

"Nazım ve Prag" belgeselinin tanıtımı için düzenlenen gecede konuşan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Nazım'ın Prag hatıralarını canlandırmak için Nazım'ın doğum günü vesilesiyle Slavia Cafe’nin sahibiyle anlaştık. Orada Büyükelçilik olarak bir Nazım Gecesi düzenledik…Gerçekten bizim için de çok anlamlı bir tören oldu ve bunu gelenekselleştiriyoruz. Her sene Nazım'ı kafede anmak için bir gece düzenleme konusunda da kafenin sahibiyle bir ön anlaşma yaptık… Siyasi görüş ve yöntemlerine katılabiliriz de katılmayabiliriz de, katılanlarınız da vardır, katılmayanlarınız da vardır. Ama onun Türkçemizi, Türk edebiyatını, Türk şiirini dünyaya tanıtma konusunda oynadığı rolü hepimiz kabul etmek durumundayız" dedi.

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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 4

Nâzım Hikmet, Türk şair ve yazardır.

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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 5

Şiirleri elliden fazla dile çevrilmesiyle eserleri birçok ödül aldı.

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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 6

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden kabul edilir.

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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 7

Uluslararası bir üne ulaşmış olan Nazım Hikmet, dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilir.

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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 9
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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 10
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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 12
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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 13
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Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı 14
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