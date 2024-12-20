Nazım Hikmet’in Türk Dünyası’ndaki etkileri Azerbaycan’da da kitaplaştı

Millî İlimler Akademisi başkanı Prof. Dr. Akademik İsa HABİBBEYLİ de ön söz yazdı.

9 Aralık 2024 günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Büyük Türk Şairi Nâzım Hikmet ve Türk Dünyası kitabı için iki “Takdimat” programı düzenlendi.

İlk program, Bakü Devlet Üniversitesi’nde ikincisi ise Nizami Gencevî” Edebiyat Enstitüsünde yapıldı.

Bakü Devlet Üniversitesi’nde yapılan takdim programı Türkoloji Bölümü Başkanı Muharrem Memmedli’nin yönetiminde gerçekleştirildi.

Türkoloji Bölümü Başkanı Muharrem Memmedli, Ali Kafkasyalı’nın pek çok alanda edebî ve ilmî çalışmalar yaptığı hakkında geniş bilgi verdi. Müellifin Azerbaycan’da yayımlanmış “Kafkas Koçakları”, “Kartallar Sınır Tanımaz” adlı romanları, “Samet Vurgun Bir Millî Şaire Dair” monografisi, İran Türkleriyle ilgili çalışmaları ve Büyük Türk Şairi Nâzım Hikmet ve Türk Dünyası kitabının içeriği ile ilgili bilgi verdi.

Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Bölümünün öğretim üyesi Doç. Dr. Meti Osmanoğlu, geniş içerikli bir sunum yaptı. Hem Kafkasyalı’nın biyografisini hem de kitabın ihtiva ettiği konuları şerh etti.

O, takdim olunan eserde Nazım Hikmet’in “Şahsiyeti ve Şairliği”, “Yaşadıkları”, “Düşünceleri ve Çalışmaları” adlı bölümlerin ve şairin Azerbaycan’a olan sevgisinden bahsetti. Sonra Nâzım Hikmet’in 1957 yılında Bakü’ye geldiğinde yaptığı konuşmanın videosunu gösterdi.

Türkoloji Bölümünün öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kemale Necefova, konuşmasında kitapta aksini bulan yeni bilgilerin okuyucularda büyük merak yaratacağını şairin eserleri ile ilgili gelecekte yapılacak Türkoloji çalışmalarına önemli istikamet tayin edeceğini, Türk Halkları Ortak edebiyatı için yararlı eser olacağını vurgulayarak kitabın “Türk Dili Sevdası” ile ilgili görüşlerini öğrencilerin dikkatine arz etti.

Türkoloji Bölümünün doktorantı Melaike Mirzali eserde Nâzım Hikmet’in Türk Dünyasıyla birlikte değerlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayıp “Nâzım Hikmet ve Azerbaycan” bölümünden bahsederek her Türk gencinin bu satırlarda kendisini bulacağını belirtmişti.

Türkoloji Bölümünün asistanlarından Aysel Hasanaova da kitap ve müellif hakkında fikirlerini paylaşıp şairin şiirlerini seslendirdi.

Sonunda Prof. Dr. Ali Kafkasyalı’ya söz verildi. O, büyük şairin sanatının Türk edebî düşüncesinin gelişmesine tesirinden söz edip edibin sanatını ve eserlerini , onun siyasî görüşleri yönünden değil, onun genel Türk bakışı ve Türk şairi gibi takdim olunması gerektiğini vurguladı.



Programın sonunda müellif öğretim üyelerinin ve öğrencilerin sorularını cevaplandırıp katılımcılara kitaplarını imzalayıp hediye etti.

Aynı gün öğleden sonra kitabın bir takdim programı da Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizamî Edebiyat Enstitüsü’nün Elektron Akt Salonunda yapıldı.

Millî İlimler Akademisindeki merasimin açış konuşmasını Akademik Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ yaptı.

Habibbeyli, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türk Dünyası ile ilgilerinin güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak belirlediğini kaydederek Aliyev’in yemin merasiminde söylediği “Bizim ailemiz Türk dünyasıdır. Bizim başka ailemiz yoktur!” sözü ile ülkemizin Türk Dünyasına olan bakışını, bu istikametteki siyasetini açık şekilde ilan ettiğini bildirdi.

Bugünkü merasimin Türk Dünyası birliğinin iyi bir örneği olduğunu söyleyen Akademik İsa Habibbeyli, Azerbaycan Millî İlimler Akademisinde Türkoloji’nin gelişme gösterdiğini, Türk Dünyasıyla ilgili önemli araştırmaların yapıldığını, bir dizi ilmî kurumların da bu istikamette yeni birimlerin oluşturulduğunu, aynı zamanda Akademiyada Türk Dünyasının ilmî kurumları ile ilgilerin daha da genişletildiğini vurguladı.

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi başkanı, XX asır dünya ədəbiyyatının böyük simalarından olan Nâzım Hikmet’in zengin eser ve sanatından bahsederek şairin hayat ve yaratıcılık yolunun Azerbaycan’la ilgili kısımlarına dikkat çekmişti. O, şairin 1928 yılında ikinci vatanı saydığı Azerbaycan’da ilk kitabı “Güneşi İçenlerin Türküsü” yayımlanmıştır. Şaire hasrolunmuş ilk makaleyi de Bakü’de devrin görkemli tenkitçisi Ali Nazım yazmıştı.

Sovyetler Birliği’nde muhacerette yaşayan meşhur Türk şairi Nâzım Hikmet hakkında düşüncelerini paylaşan Akademik İsa Habibbeyli, onun birçok şiirinin dünya edebiyatında tekrarsız olduğunu vurguladı. Ona göre Nâzım Hikmet yalnız Türk milletinin değil bütün Şark halklarının şiirine tesir etmiştir. Şiirde yeni yollar açmış yenilikçi sanatkârdır. O, romantik ruhlu, derin muhtevalı eserleri ile çağdaş Türk edebiyatının gelişmesine büyük destek vermişti.

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde Nâzım Hikmet hakkında ciddi araştırmalar yürütülmüş, pek çok eser, tez yazılmıştır. Şairin edebi mirasının araştırmacılarından en büyüklerinin Azerbaycanlılar olduğunu söyleyebiliriz. Ekber Babayev, Tovfik Melikli bunlardandır. Feramuz Maksudov Nâzım Hikmet’in yaratıcılığının hayranı olup şiirlerini ezber bilip seslendirmişti.”

Habibbeyli, Moskova’da onun kabrini İstanbul’da da Gülhane Parkını ziyaret ettiğini bildirdi. Sözlerine şunları da ekledi: “Nâzım Hikmet dünya serbest şiirinin babasıdır. Onun edebi eserleri derinden öğrenilmeli.

Prof. Dr. Ali KAFKASYALI’nın bugün takdimatını yaptığımız “Büyük Türk Şairi Nâzım Hikmet ve Türk Dünyası” kitabı Türkiye ve Azerbaycan’ın müşterek işi gibi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Kitabın Türkiye baskısına “Sunuş”u Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’nın yazması Azerbaycan Baskısına da benim ön söz yazmam bunun ifadesidir.”

Habibbeyli, konuşmasının sonunda kitabım müellifi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Kafkasyalı’ya ve emeği geçenlere teşekkür etti ve sözü ona verdi.

Ali Kafkasyalı da Azerbaycan – Türkiye birliğinin ve kardeşliğinin ebedî ve sarsılmaz olduğunu söyleyip kitabı yazma maksadını anlattı. Bu arada Türk Dünyası ortak edebiyatını oluşturma çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirip Çağdaş Türk Dünyası Ortak Edebiyatını oluşturmada Nâzım Hikmet’in edebî eserlerinin büyük katkısının olacağını savundu. Ardından Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı Akademik Prof. Dr. İsa Hapbbeyli’ye ve onun şahsında bütün Azerbaycan edebiyat, ilim ve sanat dünyasına teşekkür etti. Ayrıca programı düzenleyenlere ve katılımcılara, kitabın kısa sürede basımını gerçekleştiren “İlim ve Tahsil” yayınevi müdürü Prof. Dr. Nadir Memmedli’ye ve çalışanlarına; kitabı çeviren Dr. İsmayıl Umudlu’ya, tenkidini yapan Doç. Dr. Meti Osmanoğlu’na, Mesul Redaktör İlhame Gasabova’ya teşekkür ve minnettarlığını bildirdi.

Prof. Dr. Ali KAFKASYALI Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent AKIN adına Erzincan ustalarının nadide bakır işliği ürünü olan bir kahve takımını Akademik Prof. Dr. İsa Habibbeyli’ye takdim etti.

Merasime Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necdet Tozlu, Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meti Osmanoğlu, Nizami Gencevî Edebiyat Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Gazanfer Paşayev, Tenkitçi, Fililoji İlimleri Doktoru ve Milletvekili Elnara Akimova, Edebiyat Enstitüsünün Dünya Edebiyatı ve Komparativistika Şubesinin Müdürü Prof. Dr. Güler Abdullayeva konuşma yaparak edibin Azerbaycan edebiyatına aynı zamanda Sovyet edebiyatına büyük tesir gösterdiğini kaydettiler. Konuşmalarda Nâzım Hikmet’in Azerbaycan, Türkiye ve Dünya edebiyatı tarihinde her zaman hatırlanan söz dünyasının devlerinden olduğunu vurguladı.

Ayrıca Takdim Merasimine Azerbaycan Âşıklar Birliğinin Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kasımlı, Doç. Dr. İlhame Gasabova, Gazeteci Dr. Namık Ahmedov de iştirak etti. Bunların yanında devlet resmi organlarının temsilcileri, ilim, kültür ve sanat insanları, ünlü edebiyatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gazeteciler katıldılar.