Cumhurbaşkanlığı uçağında panik anları. Nazlı Çelik baygınlık geçirdi

Gazeteci Adem Metan En Son Haber sitesindeki köşe yazısında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağında yaşanan ilginç bir olayı paylaştı.

Metan, Star Tv Haber Spikeri Nazlı Çelik'in Cumhurbaşkanlığı uçağında baygınlık geçirdiğini bir süre kendisinde olmayan isme doktorlarların müdahale ettiğini yazdı.

Adem Metan yazısında Nazlı Çelik'in kendisini bir iki dakika baygınlık geçirdiğini zannettiğini oysa yaklaşık yirmi dakika kadar baygın kaldığı bilgisini paylaştı.

İşte Adem Metan'ın o yazısı:

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Oturum aralarında ve yemek molalarında heyette bulunan meslektaşlarımızla da bol bol sohbet etme şansımız oldu.

TV100’den Deniz Gürel, Star’dan Nazlı Çelik, NTV’den Burcu Kaya, Ensonhaber’in sahibi Serkan Kalemciler ve ben muhabbete dalmışız…

Konu ABD seyahati dönüşü yaşanılan bir olaya geldi. Nazlı Çelik ABD dönüşü uçakta ufak bir baygınlık geçirmişti.

Nazlı ile iddialaştık…

Kendisi 2-3 dakika baygın kaldığını düşünüyormuş. 20 dakikaya yakın bir süre baygın kaldığını duyunca önce bana inanmadı…

Israrla şaka yaptığımı onu korkutmaya çalıştığımı düşünüyordu ki uçakta Nazlı’ya ilk müdahaleyi yapan hekimi gördük.

Hemen atladım “Hocam bir şey soracağım Nazlı Çelik kaç dakika baygın kaldı?”

Hoca hafif bir duraklamanın ardından Nazlı’ya döndü… “20 dakikaya yakın baygın kaldı, bir ara nabız alamadım, biraz daha nabız alamasaydım kalp masajına başlayacaktım”

Nazlı şok…

Tabii ben de hemen atladım “Aşk olsun Nazlı, bunca yıllık arkadaşız, hukukumuz var ben sana ne zaman yalan söyledim”

Nazlı şaşkınlığından beni duymamış olabilir…

Şunu da ekleyeyim çok değerli arkadaşım Nazlı gayet iyi, tüm tetkiklerini de yaptırmış, yorgunluğa bağlı anlık bir tansiyon düşmesi…