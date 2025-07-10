NBA 2K26'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

2K Games, uzun süredir beklenen NBA 2K26’nın 5 Eylül 2025’te piyasaya çıkacağını duyurdu. Oyun, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, yeni Switch 2 ve PC platformlarında oynanabilecek.

PC için standart sürüm 69.99 dolar, yeni nesil konsollar içinse 79.99 dolar olarak fiyatlandırıldı. Superstar Edition ise 99.99 dolara satılacak ve 100.000 VC’nin yanı sıra MyTeam ile MyCareer modları için özel içerikler ve yedi günlük erken erişim sunacak.

FC 26'nın kapak yıldızı belli oldu

En kapsamlı paket olan Leave No Doubt Edition, 149.99 dolara satışa çıkacak ve içinde 135.000 VC, Sezon 1 Pro Pass ve Summer Pass bulunacak. Oyunun duyurusu, 2K Games’in resmi web sitesi üzerinden gerçekleşti.

Bu yeni sürümle birlikte oyuncular, daha gelişmiş grafikler ve yeni oynanış mekanikleri bekliyor. NBA 2K serisi, basketbol oyunları arasında liderliğini sürdürmeye kararlı.