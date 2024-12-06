NBA, 5 yıl sonra Çin’e geri dönüyor!

NBA, Çin'e dönüş yaparak, 5 yıl aradan sonra burada hazırlık maçları yapma kararı aldı. Brooklyn Nets ve Phoenix Suns, 2025'te Çin'in kumar merkezi Macao'da 10 Ekim'de oynayacakları iki hazırlık maçı için anlaşma sağladı. Macao’nun Venetian Arena’sında gerçekleşecek bu karşılaşmalar, NBA'nin Çin ile yeniden yakınlaşmasını simgeliyor. Ayrıca, 2026'da da Çin'de iki ek maç yapılması planlanıyor.

NBA komiser yardımcısı Mark Tatum, "Macao'da NBA oyunlarını geri getirmek için Sands ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi. Macao'daki maçların, basketbolun küresel büyümesine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

ÇİN İLE GEÇMİŞTEKİ GERGİNLİKLER

NBA'nin Çin ile ilişkileri, 2019'da Houston Rockets'ın o dönemdeki genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestocuları destekleyen bir tweet atmasıyla bozulmuştu. Çin, Morey'nin tweetini protesto etmiş ve NBA'yi cezalandırmaya karar vermişti. Bu olay, NBA'nin Çin'deki televizyon yayınları için bir yıl boyunca oyunlarını engellemesine yol açmıştı. Ancak, 2022'de NBA maçları yeniden Çin'de yayınlanmaya başlandı.

NBA'nin Çin ile yeniden ilişki kurma çabaları, büyük bir mali kayıp yaşandıktan sonra hız kazandı. 2020 NBA Finalleri, Çin'deki CCTV kanalında yayınlandı ve NBA oyunları, Tencent gibi diğer yayıncılar aracılığıyla yeniden izlenebilir oldu.

MACAO'DA YAPILACAK MAÇLAR

Brooklyn Nets, Macao'da yapılacak hazırlık maçlarında önemli bir etkiye sahip olacak. Nets'in sahibi Joe Tsai, aynı zamanda Çinli teknoloji devi Alibaba'nın başkanıdır. Ayrıca, maçların öncesinde Macao'da bir ünlü basketbol gösterisi düzenlenecek. Bu etkinlikte Tony Parker, Ray Allen ve Tracy McGrady gibi basketbol efsaneleri sahne alacak.

Macao, Çin'deki tek kumarhane merkezidir ve bu özelliğiyle dikkat çekmektedir. Bu, bölgedeki turizmi artırma ve Çin ile Portekizce konuşan ülkeler arasındaki ticaret köprüsünü güçlendirme çabalarını da pekiştiriyor. NBA'nin bu dönüşü, sporun dünya çapında daha fazla tanınmasına ve Çin ile ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına büyük katkı sağlayacak.