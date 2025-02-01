NBA 78 yıllık kurala son mu verecek? En tepeden açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
NBA 78 yıllık kurala son mu verecek? En tepeden açıklama geldi

NBA’de 78 yıllık kuralın değişmesi yönünde çıkan tartışmalar dikkat çekiyor. Söz konusu tartışmaya yönelik en tepeden açıklama geldi.

NBA’de son günlerde büyük bir değişim tartışılıyor. Tartışmayı son dahil olan isim ise dünyanın en büyük basketbol liginin en tepesindeki isim oldu.

NBA Başkanı Adam Silver, periyot süresinin 12 dakikadan 10 dakikaya indirilmesi gerektiğini savundu. Silver, maçların izlenme oranlarının düştüğüne dikkat çekerek yayın reytinglerinin artması için maç sürelerinin azalması gerektiğini söyledi.

Eğer söz konusu teklif yürürlüğe girerse NBA’de 78 yıllık dural tarihe karışacak.

48 dakika oynanan NBA maçları genelde 2 saat buçuk saat sürüyor. Adam Silver ayrıca 3 sayılık atış esnasındaki faullere; 3 yerine iki serbest atış verilmesinin de gündemde olduğunu söyledi.

NBA’dekine benzer bir tartışma futbolda da yaşanıyor. Real Madrid Başkanı Perez, genç jenerasyonun futbol maçlarını daha az izlediğini vurgulayarak maç sürelerinin 90 dakikadan 60 dakikaya düşmesi gerektiğini savunmuştu.

Söz konusu tartışmaların spor yayıncılığına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Son Haberler
Tam 3 milyon lira değerinde... Operasyonla tamamı ele geçirildi
Tam 3 milyon lira değerinde... Operasyonla tamamı ele geçirildi
Mersin'de kahreden olay! Çiftçinin hayvanları telef oldu
Mersin'de kahreden olay! Çiftçinin hayvanları telef oldu
Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldığı konuşuluyordu: Cansu Dere sessizliğini bozdu
Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldığı konuşuluyordu: Cansu Dere sessizliğini bozdu
Sivasspor, Simic transferini açıkladı
Sivasspor, Simic transferini açıkladı
Norveç takımından alkışlanan hareket: Tüm geliri Gazze’ye bağışladılar
Norveç takımından alkışlanan hareket: Tüm geliri Gazze’ye bağışladılar