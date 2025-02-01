NBA 78 yıllık kurala son mu verecek? En tepeden açıklama geldi

NBA’de son günlerde büyük bir değişim tartışılıyor. Tartışmayı son dahil olan isim ise dünyanın en büyük basketbol liginin en tepesindeki isim oldu.

NBA Başkanı Adam Silver, periyot süresinin 12 dakikadan 10 dakikaya indirilmesi gerektiğini savundu. Silver, maçların izlenme oranlarının düştüğüne dikkat çekerek yayın reytinglerinin artması için maç sürelerinin azalması gerektiğini söyledi.

Eğer söz konusu teklif yürürlüğe girerse NBA’de 78 yıllık dural tarihe karışacak.

48 dakika oynanan NBA maçları genelde 2 saat buçuk saat sürüyor. Adam Silver ayrıca 3 sayılık atış esnasındaki faullere; 3 yerine iki serbest atış verilmesinin de gündemde olduğunu söyledi.

NBA’dekine benzer bir tartışma futbolda da yaşanıyor. Real Madrid Başkanı Perez, genç jenerasyonun futbol maçlarını daha az izlediğini vurgulayarak maç sürelerinin 90 dakikadan 60 dakikaya düşmesi gerektiğini savunmuştu.

Söz konusu tartışmaların spor yayıncılığına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.