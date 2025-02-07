NBA All-Star'da Alperen Şengün'ün takımı belli oldu

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NBA All-Star'da Alperen Şengün'ün takımı belli oldu

NBA All-Star 2025'te takım kadroları açıklandı. Houston Rockets formasını terleten ve kariyerinde ilk kez All-Star'a katılmaya hak kazanan Alperen Şengün NBA'in efsane ismi Charles Barkley'nin takımında yer aldı.

NBA'de All-Star hafta sonu 14-16 Şubat tarihlerinde Golden State Warriors'ın ev sahipliğindeki Chase Center'da yapılacak.

Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün yedeklerden All-Star'a katılmaya hak kazanmıştı.

All-Star hafta sonu öncesinde takım kadroları da netleşti. NBA All-Star'da daha önce yapılan değişiklikle dört takımın yer alacağı bir turnuva formatına geçildi.

NBA All-Star'da toplam 24 oyuncu ter dökecek. NBA All-Star organizasyonu ilk defa dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) olacak şekilde organize edilecek. Her takımda 8 oyuncu yer alacak. 24 NBA All-Star oyuncusu eşit olarak üç takıma ayrılacak. Dördüncü takım ise NBA'de birinci ve ikinci yılındaki oyuncuları ile NBA G Ligi'nin öne çıkan oyuncuları arasında 14 Şubat'ta oynanacak maçta kazanan takım olacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Alperen Şengün Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'da Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony-Towns ve Victor Wembanyama'yla birlikte yer alacak.

Bu sezon Alperen Şengün 19.2 sayı, 10.6 ribaunt ve 5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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