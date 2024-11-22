NBA All Star’da format değişiyor

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NBA All Star’da format değişiyor

NBA’de her yıl sezon ortasında düzenlenen ve yıldız oyuncuların sahne aldığı All Star’da sistem değişiyor. Gelen son iddiaya göre All Star maçı 4 takımlı turnuvaya dönüşecek.

NBA'in, 2025 All-Star Maçı için dört takımlı yeni bir turnuva formatını uygulamaya geçireceği iddia edildi. Bu sezonun NBA All-Star hafta sonunda tek bir All-Star Maçı yerine, daha kısa sürecek birkaç maç düzenlenmesi bekleniyor.

ESPN'den Shams Charania, yeni turnuva tarzı formatta, her biri sekiz All-Star oyuncuya sahip üç takımın ve 2022'den beri turnuva formatı kullanan Yükselen Yıldızlar mücadelesinin galibi olacak dördüncü takımın yer alacağını bildirdi.

İlk iki karşılaşmanın yarı finalleri belirleyeceği ve bu maçlarda 40 sayılık bir hedef skor olacağı; iki kazanan takımın ise finallerde karşılaşacağı ve burada ise 25 sayılık bir hedef skoru olacağı belirtildi.

NBA başkanı Adam Silver, son yılların All-Star maçlarındaki oyun kalitesinin düşüşünden defalarca yakınmış ve ligin formatta değişiklik yapmaya açık olduğunu belirtmişti.

Silver, ligin NBPA (Oyuncu Sendikası) ve takım temsilcileriyle "taraftarları ve oyuncuları heyecanlandırmak için yeni bir şey" denemek üzere bir komite oluşturduğunu açıklamıştı.

2025 All-Star Hafta Sonu, San Francisco'da düzenlenecek.

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