NBA All Star’da ilk 5’ler belli oldu: Alperen kadroya girebildi mi?

NBA’in her yıl büyük heyecana neden olan All Star maçında sahaya çıkacak 5’ler belli oldu. Batı Konferansı’nda yine ilk 5’te yer alan Lebron James üst üste 21. Defa All Stat olarak büyük bir başarıya imza attı. Öte yandan Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ilk 5’te yer alamadı.

NBA'de Doğu Konferansı'nın ilk beşi şu şekilde:

Jalen Brunson

Donovan Mitchell

Jayson Tatum

Giannis Antetokounmpo

Karl-Anthony Towns

NBA'de Batı Konferansı'nın ilk beşi şu şekilde:

Stephen Curry

Shai Gilgeous-Alexander

LeBron James

Kevin Durant

Nikola Jokic

ALPEREN ŞENGÜN KADROYA GİREBİLECEK Mİ?

NBA All-Star'da görev alacak iki koç da belli oldu. Mark Daigneault ve Kenny Atkinson takımların başında yer alacak.

Houston Rockets forması giyen Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star olup olmayacağının açıklanacağı yedek kadro ise NBA tarafından 30 Ocak tarihinde, takım koçlarının oylarıyla belli olacak.