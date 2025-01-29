NBA All Star’da Yükselen Yıldızlar maçı kadrosu açıklandı

NBA, 2025 Yükselen Yıldızlar Maçı'nda rekabet edecek olan 28 oyuncuyu duyurdu.



Ligdeki ilk yılında forma giyen genç yeteneklerin rekabet edeceği dört takım ve üç karşılaşmanın yer alacağı mini turnuva, NBA All-Star 2025 Hafta Sonu'nun bir parçası olarak 14 Şubat Cuma günü San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek.



Turnuvanın ilk iki maçı, 40 sayıya ilk ulaşan takıma göre belirlenirken, şampiyonluk final maçında 25 sayıya ulaşan ilk takıma gidecek.



Yükselen Yıldızları Maçı şampiyonu ise, 16 Şubat Pazar günü 2025 NBA All-Star Maçı'nda oynama hakkı kazanacak.



Oyuncu havuzunda yer alan 10 NBA çaylağı, 11 ikinci yıl oyuncusu ve yedi NBA G League oyuncusu ise şu isimlerden oluşuyor:



Çaylaklar:



Bub Carrington

Stephon Castle

Tristan Da Silva

Zach Edey

Dalton Knecht

Jared McCain

Yves Missi

Zaccharie Risacher

Alex Sarr

Jaylen Wells



İkinci yıl oyuncuları:



Bilal Coulibaly

Gradey Dick

Keyonte George

Scoot Henderson

Trayce Jackson-Davis

Jaime Jaquez Jr.

Dereck Lively II

Brandon Miller

Amen Thompson

Cason Wallace

Victor Wembanyama



G League oyuncuları:



JD Davison

Mac McClung

Bryce McGowens

Leonard Miller

Dink Pate

Reed Sheppard

Pat Spencer