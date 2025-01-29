NBA All Star’da Yükselen Yıldızlar maçı kadrosu açıklandı

NBA, 2025 Yükselen Yıldızlar Maçı'nda rekabet edecek olan 28 oyuncuyu duyurdu.
Ligdeki ilk yılında forma giyen genç yeteneklerin rekabet edeceği dört takım ve üç karşılaşmanın yer alacağı mini turnuva, NBA All-Star 2025 Hafta Sonu'nun bir parçası olarak 14 Şubat Cuma günü San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek.
Turnuvanın ilk iki maçı, 40 sayıya ilk ulaşan takıma göre belirlenirken, şampiyonluk final maçında 25 sayıya ulaşan ilk takıma gidecek.
Yükselen Yıldızları Maçı şampiyonu ise, 16 Şubat Pazar günü 2025 NBA All-Star Maçı'nda oynama hakkı kazanacak.
Oyuncu havuzunda yer alan 10 NBA çaylağı, 11 ikinci yıl oyuncusu ve yedi NBA G League oyuncusu ise şu isimlerden oluşuyor:
Çaylaklar:
Bub Carrington
Stephon Castle
Tristan Da Silva
Zach Edey
Dalton Knecht
Jared McCain
Yves Missi
Zaccharie Risacher
Alex Sarr
Jaylen Wells
İkinci yıl oyuncuları:
Bilal Coulibaly
Gradey Dick
Keyonte George
Scoot Henderson
Trayce Jackson-Davis
Jaime Jaquez Jr.
Dereck Lively II
Brandon Miller
Amen Thompson
Cason Wallace
Victor Wembanyama
G League oyuncuları:
JD Davison
Mac McClung
Bryce McGowens
Leonard Miller
Dink Pate
Reed Sheppard
Pat Spencer
NBA, 2025 Yükselen Yıldızlar Maçı'nda rekabet edecek olan 28 oyuncuyu duyurdu.