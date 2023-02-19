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Nba All-Star'da smaç yarışmasının şampiyonu belli oldu. McClung ağızları açık bıraktı

Nba All-Star haftasonu etkinlikleri kapsamında yapılan ve merakla beklenen smaç yarışmasının şampiyonu McClung oldu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 08:58
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Nba All-Star smaç yarışmasının şampiyonu McClung oldu

Nba All-Star'da smaç yarışmasının şampiyonu belli oldu. McClung ağızları açık bıraktı
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NBA All-Star Haftasonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen smaç yarışmasında bu sezon Houston Rockets‘tan Kenyon Martin Jr., Philadelphia 76ers‘tan Mac McClung, New Orleans Pelicans‘tan Trey Murphy III ve New York Knicks‘ten Jericho Sims birbirlerine rakip oldu.

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Mac McClung, bir smacı hariç her smacında jüriden tam puanı, 50’yi alarak ve finalde Trey Murphy’i devirerek yarışmanın kazananı oldu.

İki kişinin birden üstünden smacı basarak şampiyon olan McClung, zamanında iki kez smaç yarışması şampiyonu olan juri Dominique Wilkins’ten özel bir tebrik aldı.

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