NBA’in Avrupa’da yeni bir lig kurma planı netlik kazandı.

NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou, İtalya’daki Bocconi Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta La Gazzetta dello Sport’a konuşarak projeye dair detayları paylaştı.

12 DAİMİ ŞEHİR ARASINDA İSTANBUL DA VAR

George Aivazoglou, Ekim 2027’de başlaması planlanan NBA Europe’a dair şunları söyledi:

“Ligde 12’si kalıcı, dördü senelik olmak üzere toplam 16 takım yer alacak. Bu dört takım, sportif başarıya göre seçilecek. Bu dört takımdan biri, ortağımız olan FIBA’nın organizasyonu Basketbol Şampiyonlar Ligi’nden gelecek. Kalan üç takım ise yerel liglerden başarı durumuna göre seçilecek. Bence bu, her takıma ‘hayal kurma fırsatı’ tanıdığı için lige dair en heyecan verici kısım. Ligde 12 kalıcı şehir olacak. İtalya’dan Milano ve Roma, İngiltere’den Manchester ve Londra, Fransa’dan Paris ve Lyon, İspanya’dan Madrid ve Barcelona, Almanya’dan Berlin ve Münih. Ayrıca Atina ve İstanbul’dan ‘birer’ takım olacak.”

TÜRKİYE’DEN İKİ DEV KULÜP RADARDA: GALATASARAY FAVORİ!

Projenin Türkiye ayağıyla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz aylarda NBA yönetiminden resmi teklif aldıklarını açıklamıştı. ABD basınında yer alan haberlere göre ise Fenerbahçe Beko da NBA Europe’un potansiyel takımları arasında değerlendiriliyor.

Eurohoops'un haberine göre; NBA, Panathinaikos, Milan ve Bayern temsilcilerini yakın zamanda Abu Dabi'de düzenlenen NBA hazırlık maçlarına davet ederek görüşmelerin önünü açtı. Galatasaray da İstanbul'daki kalıcı yeri kapma konusunda favori olarak görülüyor.