NBA, Creator Correspondent Programı'nı duyurdu

NBA, 2024-25 sezonu için en geniş yaratıcı inisiyatifini tanıttı. Bu yeni program, genişletilmiş NBA Creator Cup Series ve WSC Sports ile yapılan iş birliğiyle bir içerik paylaşım ağı içeriyor. Sezon boyunca basketbol, moda, yemek ve daha fazlası gibi farklı alanlardan yaratıcılar, NBA'nin önemli etkinliklerinde benzersiz sahne arkası içerikler sunacaklar.

Yeni İsimler ve Heyecan Verici Etkinlikler

Program, popüler yayıncı Kai Cenat ve çok yönlü yaratıcı Drew Afualo ile başlayacak. İkisinin de "The Tip-Off" adlı sezon başlangıcı marka kampanyasında yer alması planlanıyor. Açılış gecesi, 22 Ekim'de Cenat, New York Knicks ile Boston Celtics arasındaki maçı takip ederek hayranlarına sahne arkasını gösterecek. Afualo, 23 Ekim'de Phoenix Suns ile LA Clippers maçına katılarak NBA sosyal medya kanallarında yer alacak.

Kai Cenat, "Bu ligin ömür boyu hayranı olarak NBA ile çalışmak ve bu sezon destekçilerime daha fazla içerik sunmak hayalimin gerçeğe dönüşmesi," dedi.

NBA'nin İçerik Stratejisi ve Toplumsal Katılım

NBA Creator Cup Series, önceki sezonun başarısını temel alarak Las Vegas'taki Emirates NBA Cup, San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki NBA All-Star ve Las Vegas'taki NBA Summer League gibi önemli etkinliklerde üç heyecan verici maçla geri dönecek. Ayrıca, NBA, WSC Sports ile ortaklığını genişleterek NBA Playmakers yaratıcı ağını geliştiriyor. Seçilen influencerlara, 25,000'den fazla NBA maç görüntüsüne ve AI destekli düzenleme araçlarına benzersiz erişim sağlanacak.

Sezon başlangıcında, NBA, seçmen katılımını artırmak için 100'den fazla yaratıcı ile iş birliği yapacak. Yaratıcılar, NBA ve sivil katılım ortakları ile iş birliği içinde, oylamanın önemi hakkında eğitici kaynaklar paylaşacaklar. NBA, Meta ile de iş birliği yaparak yaratıcıları etkinliklerde hayranlarla buluşturacak ve Meta Quest ile deneyim sunacak.

NBA Creator Correspondent Programı, sezonun en büyük etkinliklerinde gerçek zamanlı sahne yanıtları sağlayacak yaratıcılarla ikinci yılını kutlayacak. Geçtiğimiz sezon, 100'den fazla yaratıcı, NBA sosyal medya ve dijital kanallarında 650 milyon video görüntülenmesi elde etti.