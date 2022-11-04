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NBA yıldızına büyük şok. Tam bir ay forma giyemeyecek

NBA'da sporseverler yıldız oyuncuyu 1 ay boyunca izleyemeyecek.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:08
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NBA ekibi Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, sakatlığı nedeniyle bir ay yok

NBA yıldızına büyük şok. Tam bir ay forma giyemeyecek
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Harden'ın sağ ayağındaki tendon zedelenmesi sebebiyle bir ay forma giyemeyeceği belirtildi.

Takımının Washington Wizards'a 121-111 yenildiği mücadelede sakatlanan 33 yaşındaki basketbolcu, 24 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etmişti.

Ligde 2018 yılının en değerli oyuncusu seçilen Harden, bu sezon 9 maçta 22 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da görev yaptığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer aldı.

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