NBA finalinde Türkiye'ye teşekkür

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

NBA'de şampiyonluk için bir galibiyete ihtiyacı olan Oklahoma City Thunders'ın MVP ünvanlı oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, gelen soru üzerine Türk taraftarlara teşekkür etti.

NBA finallerinde beşinci maç Oklahoma City Thunder ile Indiana Pacers arasında yapıldı. Oklahoma City Thunder kendi sahasındaki maçta hata yapmadı ve karşılaşmadan 120-109 galip ayrıldı. Seride 3-2 öne geçen Oklahoma'nın şampiyon olması bir maç daha kazanması gerekiyor. Thunder’da Jalen Williams 40 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 10 asistle yıldızlaştı.

TÜRK TARAFTARLARA MESAJ VERDİ

Maç sonunda Shai Gilgeous-Alexander basın mensuplarının karşısına çıktı. Türk gazeteci Kemal Bozkurt'ın "Maçlarınızı gece geç saatlerde izleyen Türk taraftarlarına bir mesajınız var mı?" sorusuna Oklahomalı oyuncu şu yanıtı verdi: "Desteğiniz için teşekkürler, sizleri seviyoruz."

Shai Gilgeous-Alexander daha sonra toplantıyı bitirdi.

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