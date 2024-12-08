NBA Jaylen Brown’a cezayı kesti

Boston Celtics’in Detroit Pistons karşısındaki 130-120’lik galibiyetinde öne çıkan isim Jaylen Brown oldu. 28 yaşındaki oyuncu, maçın son 12 saniyesinde Isaiah Stewart’a yaptığı etkileyici smacı, boyun kesme hareketiyle taçlandırdı. Ancak bu jest, NBA yönetimi tarafından uygun bulunmadı. Brown, saha içinde "uygunsuz bir jest" yaptığı gerekçesiyle 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

BROWN BEKLİYORDU

Olay sonrası basın mensuplarına konuşan Brown, hareketinin tepki çekeceğini tahmin ettiğini dile getirdi. "Böyle bir şey bekliyordum," diyen Brown, NBA’in bu tür durumlara karşı hassasiyetine dikkat çekti. Buna rağmen, oyuncunun bu cezayı fazla önemsemediği düşünülüyor. Brown, geçtiğimiz yıl Celtics ile 304 milyon dolarlık beş yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu kontrat, NBA tarihinin en yüksek bedelli anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

MAÇIN KAHRAMANI

Brown, sadece tartışmalı hareketiyle değil, sahadaki performansıyla da dikkat çekti. Maçı 28 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla tamamlayan yıldız oyuncu, takımını galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi. Özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla TD Garden’daki taraftarları coşturan Brown, performansıyla alkış topladı.

NBA VE DAVRANIŞ KURALLARI

NBA yönetimi, oyuncuların saha içindeki davranışlarına büyük önem veriyor. Özellikle agresif ya da kışkırtıcı hareketlere karşı sıfır tolerans politikası uygulanıyor. Boyun kesme hareketi gibi jestlerin, sporun ruhuna zarar verebileceği ve genç izleyiciler üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceği gerekçesiyle bu tür cezalar sıklıkla uygulanıyor.

Brown’ın ceza sonrası hareketleri hakkında açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Celtics taraftarları, oyuncunun performansından memnun görünüyor. Bu olayın, takım içindeki atmosferi etkilemeyeceği ve Brown’ın sonraki maçlarda yine etkili bir şekilde sahada olacağı düşünülüyor.

Boston Celtics, sezonun geri kalanında şampiyonluk yarışında güçlü bir aday olarak görülüyor. Brown’ın liderliğindeki takım, performansını sürdürürse bu sezon NBA’de adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.