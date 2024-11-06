NBA, Joel Embiid'e 3 maç ceza verdi

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NBA, Joel Embiid'e 3 maç ceza verdi

Joel Embiid, Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu, NBA tarafından gazeteciye fiziksel müdahalede bulunduğu gerekçesiyle 3 maç süreyle ceza aldı.

Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Joel Embiid, NBA tarafından gazeteciye fiziksel müdahalede bulunduğu için 3 maç ceza aldı. Ceza, Embiid’in 76ers’ın bir sonraki uygun maçında başlayacak. 2023 NBA MVP’si, bu sezon henüz forma giymedi, çünkü 76ers, sol dizini yönetmek amacıyla dinlendiriyor.

Embiid, Cumartesi gecesi, Philadelphia Inquirer gazetesi yazarı Marcus Hayes ile soyunma odasında yaşanan bir tartışma sırasında, Hayes’e bağırarak itişte bulunmuştu. Hayes, Embiid’in profesyonelliği ve Paris Olimpiyatları’ndan sonra formda olup olmadığı hakkında eleştirilerde bulunmuş ve yazılarında Embiid’in vefat eden kardeşi ve oğlu Arthur’dan bahsetmişti.

NBA yöneticisi Joe Dumars, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "NBA’de oyuncular ve medya arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygı çok önemlidir. Joel'in gazetecinin yazılarındaki kişisel üsluptan rahatsız olduğunu anlıyoruz, ancak her iki tarafın da etkileşimleri profesyonel olmalı ve fiziksel hale gelmemelidir" dedi.

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