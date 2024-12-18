NBA Kupası’nı Milwaukee Bucks kazandı

NBA'de sezon içi turnuvası NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder ile Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Yakın geçen ilk iki çeyreğin ardından ikinci yarıda farkı artıran Milwaukee Bucks, sahadan 97-81 galip ayrılıp şampiyonluğa ulaştı.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 19 ribaunt ve 10 asistle triple double yapıp maçın en skorer ismi oldu. Yıldız basketbolcu ayrıca MVP ödülüne layık görüldü. Damian Lilard 23, Gary Trent Jr ve Brook Lopez maçı 13'er sayıyla noktaladı.



Oklahoma City'de ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 21 sayısı galibiyete yetmedi. Thunder'da Isaiah Hartenstein 16, Jalen Williams ise 18 kaydetti.

NBA KUPASI’NDAKİ TÜM MAÇLARINI KAZANDI

NBA Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Milwauee Bucks, turnuvada oynadığı yedi maçı da kazandı. Bucks böylece namağlup şampiyonluğa ulaştı. Doğu Konferansı'nda yer alan Doc Rivers'ın ekibi beşinci sırada bulunuyor.



Bu sezon ikinci kez düzenlenen turnuvada geçtiğimiz yıl Los Angeles Lakers şampiyonluğa ulaşmıştı.