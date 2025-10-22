ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon bugün sabaha karşı oynanan iki maçla başladı.

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'u 125-124 mağlup etti. Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün; 39 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Gecenin diğer maçında ise Golden State Warriors, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 119-109'luk skorla geçti.

Amazon'un sahibi olduğu Prime Video, NBA'in Türkiye'deki yayın haklarını aldı. 25 Ekim’den itibaren NBA maçları Prime Video'da yayınlanacak.

NBA'in Türkiye yayın hakları, S Sport'a aitti.