NBA takım sayısını artırma planını erteliyor

Kaynak: Haber Merkezi
NBA takım sayısını artırma planını erteliyor

NBA’in takım sayısını artıma planıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. NBA Başkanı Adam Silver planın bir süreliğine ertelendiğini açıkladı.

NBA’nin takım sayısını 32’ye çıkarma planı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Planın henüz tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle ertelendiği duyuruldu.

NBA Başkanı Adam Silver yaptığı açıklamada konunun bu haftaki Yönetim Kurulu toplantısında ciddi bir şekilde tartışılmadığını söyledi. Genişleme için henüz hazır olmadıklarının altını çizen Silver, “Bunu daha önce de söylediğimi biliyorum, bence organizasyonlar zamanla büyümelidir. Olması gereken budur. Fakat ligde hisse senedi satışı, bunun mevcut televizyon ilişkileri için ne anlama geldiği ve benzeri konular açısından, işler biraz karmaşıklaşıyor” şeklinde konuştu.

Haziran ayında düzenlenen NBA Finalleri sırasında Silver, ligin sonbaharda genişlemeyi "ciddi" olarak değerlendirmeyi planladığını söylemişti.

NBA’in bir süredir 2 takım daha ekleyerek takım sayısını 34’e çıkarma planı konuşuluyor. Yeni takımların Seattle ve Las Vegas’ta kurulması bekleniyor.

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