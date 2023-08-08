NBA tarihinin en uzun takasında son viraj

Adebayo, giderek uzayan Lillard takası için, "Beklemekten başka çaremiz yok" açıklamasında bulundu.

NBA tarihinin en uzun takasında son viraj

Miami Heat yıldızı Bam Adebayo, Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard ile takım arkadaşı olma fırsatından memnun olacağını ancak her iki takımın da "mantıklı" bir hamle yapmak istediğini anladığını söyledi.
Adebayo muhabirlere yaptığı açıklamada, devam eden takas destanını normal NBA işinin bir parçası olarak gördüğünü belitirken, Lillard ile "yakın arkadaşlığını sürdürdüğünü" sözlerine ekledi:
"Ne olacağını bilmiyorum. En önemli şey, bunun bir iş olduğu. Herkes mantıklı bir hamle olmasını istiyor. Tabii ki, karşı tarafın isteği de bu yönde. Bir anlaşma yapılana kadar, beklemekten başka çaremiz olmadığını düşünüyorum."
Sporx'in haberine göre Temmuz ayında Blazers genel menajeri Joe Cronin yaptığı açıklamada, Lillard'ın Miami'ye gitme isteğini yerine getirme konusunda işini acele getirmeyeceğini söylemişti.
Blazers, Lillard karşılığında değerli olduğuna inandıkları bir takas paketi almak için ne kadar gerekiyorsa beklemeye istekli görünüyor.

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