NBA yıldızı Adem Bona'dan Alperen Şengün ve milli takım itirafı!

NBA’de Philadelphia Sixers forması giyen temsilcimiz Adem Bona, HT Spor’da yayınlanan Zone Press programında EuroBasket öncesi soruları yanıtladı.

"ALPEREN'İ ÇOK SEVİYORUM"

Alperen Şengün ile dostluklarının çok iyi olduğunu söyleyen Bona, “Ben NBA’e girmeden önce kolejdeyken Houston’a gittim, onunla görüştüm. Geçen sezon da maçımız olduğunda görüştük. Milli takım hakkında konuşuyorduk, ‘Geliyorsun değil mi?’ diye soruyordu. Ben de ‘Baba geleceğim baba’ diyordum. Alperen’i çok seviyorum, genç milli takımda birlikte oynadık. BGL’de karşılıklı oynadık. Çok iyi bir insan. Bu EuroBasket için çok heyecanlıyız” dedi.

NEDEN TÜRKİYE’Yİ SEÇTİ?

Küçükken futbolcu olmak istediğini ve Arsenal’i tuttuğunu söyleyen Adem Bona, Nijerya yerine Türkiye Milli Takımı’nı seçme sebebini de şöyle anlattı:

“Nijerya Milli Takımı benimle iletişime geçti. Hangi yol benim için daha iyi olur diye ailemle ve arkadaşlarımla konuştum. 13 yaşına kadar Nijerya’da yaşadım, sonra Türkiye’ye geldim. Basketbol tutkum burada başladı. Her şeyi burada öğrendim, alt yaş kategorilerinde burada oynadım. Nijeryalıyım ama aynı zamanda Türk’üm. Büyüdüğüm ve kariyerimin başladığı yer burası. Bu yüzden Türkiye Milli Takımı’nı tercih ettim.”

"ERGİN ATAMAN İLE ÇALIŞCAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

Genç pivot, yeni başantrenörü Ergin Ataman’la ilgili de övgü dolu sözler söyledi:

“Ergin ağabey büyük bir antrenör. İlk tanıştığımızda Efes antrenmanına gitmiştim, 14 yaşındaydım. Avrupa’nın en iyi beş koçundan biri, üç EuroLeague şampiyonluğu var. Onunla çalışacağım için çok heyecanlıyım. Hep Amerikalı antrenörlerle çalıştım, ilk kez Avrupalı bir başantrenörle çalışacağım. Farklı bir bakış açısı göreceğim.”