NBA yıldızı Alperen Şengün'e böyle veda etti: Seni mesafeli sanıyordum

Kevin Durant takası ile 4 yıllık Houston Rockets kariyerini sonlandıran guard Jalen Green, takımına veda yazısı yazdı.

Green, vedasında milli basketbolcu Alperen Şengün'den de şöyle bahsetti:

"Türk kardeşim Alpy. Buraya ilk geldiğimizde, daha çocukken, senin ne dediğini çoğu zaman hiç anlamıyordum. Sana İngilizce küfür etmeyi biz öğretiyorduk. Sen de bana hep o Türk rap’lerini dinletiyordun, ama ben hiç ısınamamıştım onlara. Kusura bakma kardeşim. Ama o benim adamım. Avrupalıların bu kadar samimi olabileceğini bilmiyordum! Hepinizin çok havalı, mesafeli tipler olduğunuzu sanıyordum. Ama yok, Alpy acayip iyi bir çocuk.”