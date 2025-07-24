NBA yıldızı Alperen Şengün'e böyle veda etti: Seni mesafeli sanıyordum

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NBA yıldızı Alperen Şengün'e böyle veda etti: Seni mesafeli sanıyordum

Houston Rockets'a veda eden Jalen Green, veda yazısında takım arkadaşı Alperen Şengün'le olan ilişkisinden de bahsetti.

Kevin Durant takası ile 4 yıllık Houston Rockets kariyerini sonlandıran guard Jalen Green, takımına veda yazısı yazdı.

Green, vedasında milli basketbolcu Alperen Şengün'den de şöyle bahsetti:

"Türk kardeşim Alpy. Buraya ilk geldiğimizde, daha çocukken, senin ne dediğini çoğu zaman hiç anlamıyordum. Sana İngilizce küfür etmeyi biz öğretiyorduk. Sen de bana hep o Türk rap’lerini dinletiyordun, ama ben hiç ısınamamıştım onlara. Kusura bakma kardeşim. Ama o benim adamım. Avrupalıların bu kadar samimi olabileceğini bilmiyordum! Hepinizin çok havalı, mesafeli tipler olduğunuzu sanıyordum. Ama yok, Alpy acayip iyi bir çocuk.”

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NBA yıldızı Alperen Şengün'e böyle veda etti: Seni mesafeli sanıyordum
NBA yıldızı Alperen Şengün'e böyle veda etti: Seni mesafeli sanıyordum