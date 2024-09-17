NBA yıldızı kavgaya karıştı

Arif Aydın Kaplan
NBA yıldızı kavgaya karıştı

NBA’de Boston Celtics forması giyen Derrick White maç izlemek için gittiği stadyumda kavgaya karıştı. Dakikalarca süren itişmeler sonrası yıldız oyuncu stadyumdan çıkarıldı.

NBA’de son şampiyon Boston Celtics forması giyen Derrick White mezun olduğu Colorado Üniversitesi’nin Colorado State’e karşı oynadığı Amerikan futbolu maçını izlemek için Fort Collins'deki Canvas Stadyumu’na gitti. Yıldız oyuncunun maçın ikinci çeyreği sırasında bir rakip takım taraftarı ile sözlü tartışmaya girdiği öğrenildi. Üçüncü çeyrekte ise tartışma kavgaya dönüştü.

Ortaya çıkan görüntülerde bir rakip taraftarın yıldız oyuncuya yumruk salladığı anlar yer aldı. Yumruk, şans eseri Derrick White’a isabet etmezken sonrasında etraftaki kalabalık grup dakikalarca itişti. Yaşanan arbede sonrası yıldız oyuncu stadyumdan apar topar çıkarıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri hızla müdahale ederek kavgayı durdurdu. Edinilen bilgilere göre yaşanan kavga polis tutanaklarına yansımadı.

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