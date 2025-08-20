NBA yıldızından Göztepe paylaşımı!

Kaynak: DHA
Amerikan Basketbol Ligi'nin en önemli yıldızları arasında gösterilen Jayson Tatum'dan sürpriz bir harekete imza attı. Tecrübeli forvet, Instagram hesabından Göztepe'nin paylaşımını alıntıladı.

NBA’de Boston Celtics forması giyen dünyaca ünlü basketbolcu Jayson Tatum, sosyal medya hesabından Göztepe’nin gönderisini paylaştı.

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki İzmir ekibinin bu sene kadrosuna kattığı Jordan Barnes’ı antrenman yaparken yaptığı paylaşımı Tatum da 7,3 milyon takipçili sosyal medya hesabından yayınladı. Barnes’ın Tatum ile lise takımından arkadaş oldukları öğrenildi. Temmuz ayında Göztepe’ye imza atan 27 yaşındaki guard Barnes geçen sezon da ülkemizde forma giymişti.

İşte o paylaşım;

vvv.jpeg

