NBA’de beklenen takas gerçekleşti! 2 yıldız oyuncu yeni takımlarına gitti

Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks arasında dün gerçekleşen takasın ardından NBA'de bir önemli takas daha gerçekleşti. Dünkü takasta Luka Doncic Los Angeles Lakers'a, Anthony Davis ise Dallas Mavericks'e gitmişti.

Son gelişmeye göre, San Antonio Spurs, Sacramento Kings ve Chicago Bulls dahil olduğu 3 takımlı takas tamamlandı.

Athletic'in haberine göre takasın ardından San Antonio Spurs De’Aaron Fox ve Jordan McLaughin'i kadrosuna kattı.

Sacramento Kings Zach LaVine, Sidy Cissoko, üç 1. tur draft hakkı ve üç 2. tur draftı hakkını takasta aldı.

Chicago Bulls ise Kevin Huerter, Zach Collins, Tre Jones'la birlikte 2025 1. tur draft hakkını elde etti

Son günlerde çıkan haberlerde De’Aaron Fox ve Zach LaVine'in takasla takımlarından ayrılmaları gündemdeydi.