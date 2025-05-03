NBA’de bir devir kapanıyor: Büyük efsane görevi bırakıyor

San Antonio Spurs'te 5 şampiyonluk yaşayan Gregg Popovich baş antrenörlüğü bırakma kararı aldı. ESPN'in haberine göre 76 yaşındaki başantrenör sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacak ancak kulübe veda etmeyecek.

Popovich, San Antonio Spurs'te takım başkanı olarak görev alacak.

Gregg Popovich'in yerine ise varis olarak görülen ve 10 sezondur Popovich'in yardımcılığı yapan Mitch Johnson, gelecek sezondan itibaren takımı yönetmeye başlayacak.

1988 yazında Larry Brown’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Spurs’e katılan Popovich, 1992-1994 yılları arasında Golden State Warriors’ta Don Nelson’ın yardımcılığını yaptı.

Spurs’un başantrenörü olarak geçirdiği 29 sezonda Popovich, NBA tarihinin en yüksek sayısı olan 1.422 normal sezon galibiyetine ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı Popovich, NBA'deki 37 yıllık kariyerinde hem saha içinde hem de yönetim alanında büyük iz bıraktı.

Popovich, Tim Duncan, Manu Ginobili ve Tony Parker üçlüsü ile NBA’de büyük başarılar yakalamıştı.