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Bucks NBA'de üst üste 7. maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 123-115 yenen Milwaukee Bucks, art arda 7. galibiyetini elde etti.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 10:00
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NBA'de Bucks'tan üst üste 7. galibiyet

Bucks NBA'de üst üste 7. maçını kazandı
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NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımları arasındaki mücadelede 2. sıradaki Bucks, sahasında 6. sıradaki Heat'i yendi.

Son 10 maçta 9. galibiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Khris Middleton da 24 sayı, 7 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Heat'te Jimmy Butler'ın 32 sayı, 8 ribaunt ve Tyler Herro'nun 24 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

LEBRON'UN REKORU KIRMASINA 36 SAYI KALDI
Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren ekipler New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers arasındaki maçın galibi, 131-126'lik skorla ev sahibi Pelicans oldu.

10 maç sonra kazanan Pelicans'ta Brandon Ingram 35 sayı, 5 ribaunt, C.J. McCollum 23 sayı, 7 asist ve Trey Murphy 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Lakers cephesinde Anthony Davis 34 sayı, 14 ribaunt ve LeBron James 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

James'in, 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezonun en skorer NBA oyuncusu rekorunu kırmasına 36 sayı kaldı.

ALPEREN'DEN THUNDER POTASINA 10 SAYI
Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Oklahoma City Thunder, lig sonuncusu Houston Rockets'ı 153-121 mağlup etti.

Ev sahibi Thunder'ın bu sezon ilk kez all-star seçilen oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, 42 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

Rockets formsı giyen Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-123

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 131-126

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 128-134 (uzatmada)

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 100-116

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 123-115

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 129-121

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 153-121

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 119-113

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 128-108

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