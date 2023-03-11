11 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cavaliers, Heat'e kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Miami Heat ile karşılaştı. Cavaliers, Heat'e 119-115 kaybetti.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:37
Takip Et

NBA'de Cavaliers, Heat'e mağlup oldu

Cavaliers, Heat'e kaybetti
+
Aa
-

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 7. sıradaki Heat'e konuk olduğu maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4 sayı farkla galip ayrıldı.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Cleveland Cavaliers'da Donovan Mitchell, 42 sayı ile oynarken milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı kaydetti.

Miami Heat'te ise Jimmy Butler 33 sayılık performans ile takımına galibiyeti getirdi.

NIKOLA JOKIC'TEN ''TRIPLE-DOUBLE''
Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta San Antonio Spurs'a 128-120 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Batı Konferansı lideri Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle "triple-double"lık performans sergilemesine rağmen takımına galibiyet getiremedi.

Jokic, bu sezon 26. triple-double'ını yaparken Nuggets, bu sezon Jokic'in triple-double yaptığı maçta ilk kez mağlup oldu.

Maçtan galibiyetle ayrılan San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson 23 sayı, Doug McDermott ise 20 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR:
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 120-119

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 107-114

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 119-115

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 123-124 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 128-120

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 122-112

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
1
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
2
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
3
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
4
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
5
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Depreme en dayanıksız stadı Ahmet Ercan açıkladı. 3 büyüklerden hangi takımın taraftarı tehlikede
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
6
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
7
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Çok sert vuracak. Meteoroloji 58 ili birden uyardı 
﻿Amerikalı dev banka iflas etti. Kayyum atandı
﻿Amerikalı dev banka iflas etti. Kayyum atandı
﻿Amerikalı dev banka iflas etti. Kayyum atandı
﻿Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor
﻿Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor
﻿Galatasaray'da flaş Boey gelişmesi. Talipleri artıyor
﻿Cavaliers, Heat'e kaybetti
﻿Cavaliers, Heat'e kaybetti
﻿Cavaliers, Heat'e kaybetti
﻿Beşparmakotu bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Beşparmakotu bitkisi ishale iyi geliyor
﻿Beşparmakotu bitkisi ishale iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.