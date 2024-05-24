NBA'de Celtics kasırgası

Düzenleme: Kaynak: AA
NBA'de Celtics kasırgası

NBA Doğu Konferansı finalinde Pacers'ı yenen Celtics, seriyi 2-0 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, TD Garden'da oynanan serinin ikinci maçında Pacers'ı Jaylen Brown'ın 40 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Derrick White 23 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Pacers'ta Pascal Siakam 28 sayı, 5 ribaunt ve Andrew Nembhard 16 sayı, 5 asistle mücadele etti. Konuk takımın all-star oyuncusu Tyrese Haliburton ise 3. çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.

Serinin 3. karşılaşması, cumartesi gününü pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Son Haberler
Son dakika... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki koruma verildi Gündem
Son dakika... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki koruma verildi
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü Yerel Haberler
İki aracın çarpışması sonucunda bir araç alev topuna döndü
Ünlü oyuncu Kelly Brook şöhreti bırakıp zor hayatı seçmesinin nedenini açıkladı Magazin
Ünlü oyuncu Kelly Brook şöhreti bırakıp zor hayatı seçmesinin nedenini açıkladı
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı Spor
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı Dünya
Cumhurbaşkanı bayrağa sarılıp hüngür hüngür ağladı
Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı Yerel Haberler
Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak Gündem
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak