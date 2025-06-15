NBA'de devrim gibi karar: Artıyor

NBA Komisyoneri Adam Silver şu anda 30 olan ligdeki takım sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Silver, The Dan Patrick Show’da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yaz ligdeki takım sayısını arttırmayı ciddi şekilde düşüneceğiz. Yine de lige Amerika’dan yeni bir takım ekler miyiz bilmiyorum. Böyle bir hamlenin sonucunda ne kadarlık bir büyüme payı elde edeceğimiz belirsiz. Belki zaman içerisinde Kanada ve Mexico City’de bir şeyler yapabiliriz.”

NBA’e son eklenen takım, 2004 senesinde Charlotte Hornets (o zamanki adıyla Bobcats) olmuştu.