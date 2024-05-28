NBA’de Doğu Konferansı Finallerinin MVP’si belli oldu

NBA’de bu gece oynanan maçın ardından ilk finalist belli oldu. Deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı mağlup eden Boston Celtics, seriyi 4-0’a getirerek adını finale yazdırmasını bildi.

Maçın hemen ardından serinin en değerli oyuncusu da açıklandı. Celtics‘in yıldız oyuncusu Jaylen Brown, Doğu Konferansı finalllerinin MVP’si seçildi.

Seri boyunca çıktığı dört maçta 29.8 sayı, 5.0 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları ile oynayan Brown MVP ödülünün dışında Celtics takımının da Jayson Tatum’un ardından en skorer ismi oldu.

Eşleşmenin son maçında toplam 44 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 29 sayı ve 6 ribaund ile maça damgasını vurmayı başardı.

Brown'un finallerde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.