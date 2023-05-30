NBA'de finalin adı belli oldu

NBA Doğu Konferansı final serisi 7. maçında Boston Celtics'i deplasmanda 103-84’lük skorla mağlup eden Miami Heat, seriyi 4-3 kazandı ve Denver Nuggets'a finalde rakip oldu.

NBA'de finalin adı belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

NBA'de doğu konferansı finalleri yedinci maçında Boston Celtics, Miami Heat'i konuk etti.

Miami, serinin ilk 3 maçını kazanmış ancak Boston, durumu 3-3'e getirmeyi başarmıştı.

Boston Celtics, karşılaşmaya, NBA play off tarihinde 3-0 geriden gelip tur atlayan ilk takım olma hedefiyle çıktı.

Ancak maça Miami Heat daha etkili başladı. Jimy butler ve Caleb Martin ile sayılar bulan Miami, ilk yarıyı 52-41 önde tamamladı.

Jaylon Brown ve Jason Tatum, üçlük atışlarda yüzde 15 isabet ile oynayınca Boston Celtics ikinci yarıda da maça ortak olmakta zorlandı.

Üçüncü çeyrek başa baş geçse de Miami dördüncü çeyrekte farkı açmayı başardı.

Maçı 103-84 kazanan Miami Heat, doğu konferansı şampiyonu oldu ve NBA finallerine adını yazdırdı.

Miami Heat, 24 yıl sonra normal sezonu sekizinci sırada tamamlayıp NBA finallerine yükselen ilk takım olma başarısını gösterdi.

Maçı 28 sayı ile tamamlayan Jimmy Butler, doğu konferansı finallerinin en değerli oyuncusu seçildi.

Miami'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven de NBA finallerine çıkma başarısı gösteren dördüncü Türk oyuncu oldu.

Denver Nuggets ile Miami Heat arasında oynanacak olan NBA final serisi, 2 Haziran Cuma TSİ 03.30'da başlayacak.

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