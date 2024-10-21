NBA'de genç yetenekler sözleşme uzattı

2021 NBA Draftı'ndan oyuncular, 2024-25 sezonu öncesi uzatma sözleşmelerini imzaladı. Detroit Pistons'tan Cade Cunningham, 5 yıl için 224 milyon dolar; Cleveland Cavaliers'tan Evan Mobley, 5 yıl için 224 milyon dolar; Toronto Raptors'tan Scottie Barnes, 5 yıl için 224 milyon dolar; Orlando Magic'ten Franz Wagner, 5 yıl için 224 milyon dolar; New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy, 4 yıl için 112 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.

Cunningham, geçen sezon 22.7 sayı ve 7.5 asistle kariyer rekorları kırdı. Mobley, Cavaliers'ın dördüncü 5 yıl maksimum uzatma alan oyuncusu oldu. Barnes, geleceğin yıldızı olarak dikkat çekiyor.