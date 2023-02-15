All-Star'da yarışacak oyuncular açıklandı. Üç takım mücadele edecek

NBA, 18 Şubat'ta Utah'ta düzenlenecek olan All-Star hafta sonundaki Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması'nda rekabet edecek oyuncuları duyurdu.
Yetenek Yarışmasında'da mücadele edecek üç takım şu şekilde olacak:
Antetokounmpos: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Alex Antetokounmpo (Wisconsin Herd, G League).
Jazz: Jordan Clarkson, Walker Kessler ve Collin Sexton.
Rooks: Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaden Ivey (Detroit Pistons) ve Jabari Smith Jr. (Houston Rockets).
Smaç Yarışması'nda ise şu dört yarışmacı yer alacak:
KJ Martin, Houston Rockets
Mac McClung, Philadelphia 76ers
Trey Murphy III, New Orleans Pelicans
Jericho Sims, New York Knicks