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All-Star'da yarışacak oyuncular açıklandı. Üç takım mücadele edecek

NBA, All-Star'da yarışacak oyuncuları açıkladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:11
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NBA'de haftasonu All-Star'da üç takım yarışacak

All-Star'da yarışacak oyuncular açıklandı. Üç takım mücadele edecek
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NBA, 18 Şubat'ta Utah'ta düzenlenecek olan All-Star hafta sonundaki Yetenek Yarışması ve Smaç Yarışması'nda rekabet edecek oyuncuları duyurdu.

Yetenek Yarışmasında'da mücadele edecek üç takım şu şekilde olacak:

Antetokounmpos: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Alex Antetokounmpo (Wisconsin Herd, G League).
Jazz: Jordan Clarkson, Walker Kessler ve Collin Sexton.
Rooks: Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaden Ivey (Detroit Pistons) ve Jabari Smith Jr. (Houston Rockets).

Smaç Yarışması'nda ise şu dört yarışmacı yer alacak:

KJ Martin, Houston Rockets
Mac McClung, Philadelphia 76ers
Trey Murphy III, New Orleans Pelicans
Jericho Sims, New York Knicks

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