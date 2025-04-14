NBA’de normal sezon sona erdi: Play off ve play in eşleşmeleri belli oldu

NBA'de normal sezon, 15 maçla tamamlandı. Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci sırayı alarak play-off'lara kalan Rockets, Nuggets'ı konuk etti.

Karşılaşmada yaklaşık 23 dakika süre alan Alperen, 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 blokluk performans sergiledi. Kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele edecek Alperen, Nuggets maçında yaptığı smaçlarla ön plana çıktı.

Rockets'ta Amen Thompson ve Fred VanVleet 15'er sayı kaydetti.

Sezonun 50. galibiyetini alarak büyük mücadelenin yaşandığı Batı Konferansı'nı 4. sırada bitirmeyi başaran Nuggets'ta Michael Porter Jr 19 sayı, 7 ribaunt ve Nikola Jokic 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadı.

PLAY-OFF VE PLAY-İN EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci olarak play-off'lara kaldı.

Rockets'ın play-off ilk turundaki rakibi, Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçının galibi olacak.

THUNDER VE CAVALİERS ZİRVEDE

Oklahoma City Thunder ve Cleveland Cavaliers, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.

Batı Konferansı'nda 68 galibiyet, 14 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Cleveland Cavaliers, normal sezonu ilk sırada tamamladı.

Play-in maçlarının 16-19 Nisan'da oynanacağı ligde play-off karşılaşmaları da 19 Nisan'da başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Play-in

Batı Konferansı:

Sacramento Kings (9) - Dallas Mavericks (10)

Golden State Warriors (7) - Memphis Grizzlies (8)

Doğu Konferansı:

Chicago Bulls (9) - Miami Heat (10)

Orlando Magic (7) - Atlanta Hawks (8)

Play-off

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)

Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)

Houston Rockets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı:

Cleveland Cavaliers (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)

New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)

Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım