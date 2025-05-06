NBA'de sezonun en iyi başantrenörü açıklandı!

Kaynak: AA
NBA'de sezonun en iyi başantrenörü açıklandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi başantrenörü belli oldu. Ödülü Cleveland Cavaliers koçu Kenny Atkinson aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-25 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran Kenny Atkinson kazandı.

NBA'in açıklamasına göre Atkinson, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun katıldığı oylamada birinci sırayı alarak yılın başantrenörü ödülünün sahibi oldu.

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KENNY ATKINSON ÖDÜLÜ İLK KEZ KAZANDI

Atkinson, Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Oylamada Detroit Pistons'ı çalıştıran JB Bickerstaff ikinci, Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka ise üçüncü sırada yer aldı.

Cavaliers, Atkinson yönetiminde normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamladı.

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