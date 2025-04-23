NBA’de yılın 6’ncı adamı açıklandı

Kaynak: AA
NBA’de yılın 6’ncı adamı açıklandı

NBA’de yılın en iyi 6’ncı adamı belli oldu. Boston Celtics’in oyuncusu Payton Pritchard yapılan oylama sonucunda yılın en iyi 6’ncı adamı seçildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen Payton Pritchard, yılın 6. oyuncusu seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon süre aldığı 80 maçta 14,3 sayı, 3,8 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları üreten 27 yaşındaki ABD'li şutör Pritchard, yılın en iyi altıncı oyuncusu ödülünü kazandı.

Farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada, Detroit Pistons'tan Malik Beasley ikinci, Cleveland Cavaliers'tan Ty Jerome ise üçüncü sırayı aldı.

Kariyerinde ilk kez bu ünvanı elde eden Pritchard, Kevin McHale (1983-1984 ve 1984-1985), Bill Walton (1985-1986) ve Malcolm Brogdon'dan (2022-2023) sonra ödülü kazanan 4. Celtics oyuncusu oldu.

Son Haberler
Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor
Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor
Dükkanda bomba gibi patladı
Dükkanda bomba gibi patladı
Özgür Özel saat verdi: Yasağa rağmen yürüyeceğiz
Özgür Özel saat verdi: Yasağa rağmen yürüyeceğiz
Saatler içinde öldürüyor! Sessiz katille ilgili hayat kurtaran öneriler
Saatler içinde öldürüyor! Sessiz katille ilgili hayat kurtaran öneriler
Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu
Eski belediye başkan adayı alacaklısının babasını vurdu