NBA’de yılın çaylağı açıklandı

NBA’de yılın en iyi çaylak oyuncusu belli oldu. San Antonio Spurs forması giyen Stephon Castle bu sezonun en iyi çaylak oyuncusu seçildi. Castle, sezon başında 4’üncü sıradan draft olmuştu.

Castle, sezon boyunca 81 maçta görev aldı ve 14.7 sayı, 3.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Tüm çaylaklar arasında en fazla sayı ve top çalma istatistiklerine ulaştı. Sezonun ikinci yarısında ise performansını daha da artırarak 17.8 sayı, 5.1 ribaund ve 5 asist ortalamasını yakaladı.



20 yaşındaki oyuncu, Spurs tarihinde David Robinson (1990), Tim Duncan (1998) ve Wembanyama'dan sonra bu ödülü kazanan dördüncü isim oldu.