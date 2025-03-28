NBA’den tarihi adım! Fenerbahçe’ye de davet gitti

NBA Başkanı Adam Silver, FIBA ortaklığında "Avrupa'da yeni lig" projesini hayata geçirmek için hazır olduklarını söyledi.

Avrupa'da lig kurma projesini, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile düzenlediği basın toplantısında duyuran Silver, "Sıradaki adımı atmak için hazırız. FIBA ortaklığında Avrupa'da yeni lig için seçeneklerimizi araştırıyoruz. 12'si kalıcı, 4'ü her yıl değişecek şekilde 16 takımlı bir lig oluşturmayı düşünüyoruz. Ancak değişiklikler olabilir. Kulüplerle devam eden görüşmelerimiz var. Bazıları global markalar ama henüz anlaşma yok. Avrupa basketbolunun geleneğine saygı göstereceğiz. İki sistemden de en iyi özellikleri alacağız. Yeni arenalar, yeni kulüpler olabilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’YE DE DAVET GİTTİ

Öte yandan The Athletic'in haberine göre; FIBA ile birlikte Avrupa'da kendi ligini düzenlemek isteyen NBA, organizasyona katılacak takımları da belirledi. Haberde Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve ASVEL'in de bu ligde yer alabilecekleri ifade edildi. NBA'in Avrupa'da düzenleyeceği ligin 16 takımdan oluşacağı ve 2026'dan itibaren hayata geçebileceği aktarıldı.

Avrupa'nın çeşitli noktalarını belirleyen NBA yönetimi, Londra, Paris, Berlin, Münih, Roma ve Milano'yu ön planda tuttu. Paris Saint-Germain ve Manchester City'nin de yeni takımlar kurarak lige dahil olabileceği gelen haberler arasında.